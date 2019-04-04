В Чебоксарах безработного будут судить за попытку убийства председателя ТСЖ из-за шлагбаума
47-летнего безработного жителя Чебоксар обвиняют в покушении на убийство.
У мужчины имелся конфликт с председателем товарищества собственников жилья (ТСЖ) из-за сломанного шлагбаума. По версии следствия, вечером 10 января текущего года в столице Чувашии безработный пришел в кабинет к оппоненту и попросил его выйти на улицу. Там мужчина нанес потерпевшему не менее 8 ударов самодельным ножом. Бил в голову, шею и тело.
Но убить председателя не получилось. Во-первых, потому что тот, несмотря на полученные ранения, продолжал сопротивляться, а, во-вторых, на его крики на улицу выбежали жильцы дома и спугнули злоумышленника.
Его жертва осталась жива, так как его вовремя госпитализировали.
- Расследование уголовного дела завершено, и все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU