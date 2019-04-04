В Чебоксарах безработного будут судить за попытку убийства председателя ТСЖ из-за шлагбаума

СЕГОДНЯ 14:52 2019-04-04T14:52:32+03:00

Злоумышленник не смог довести задуманное до конца, так как его спугнули выбежавшие на улицу жители дома

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47-летнего безработного жителя Чебоксар обвиняют в покушении на убийство.

У мужчины имелся конфликт с председателем товарищества собственников жилья (ТСЖ) из-за сломанного шлагбаума. По версии следствия, вечером 10 января текущего года в столице Чувашии безработный пришел в кабинет к оппоненту и попросил его выйти на улицу. Там мужчина нанес потерпевшему не менее 8 ударов самодельным ножом. Бил в голову, шею и тело.

Но убить председателя не получилось. Во-первых, потому что тот, несмотря на полученные ранения, продолжал сопротивляться, а, во-вторых, на его крики на улицу выбежали жильцы дома и спугнули злоумышленника.

Его жертва осталась жива, так как его вовремя госпитализировали.

- Расследование уголовного дела завершено, и все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU