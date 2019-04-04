2019-04-04T14:04:33+03:00
Происшествия

В Марий Эл УАЗ-"буханка" насмерть сбил пенсионерку

Автомобиль скрылся с места происшествия
Лика ИСАЕВА
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Автомобиль с места наезда скрылсяАвтомобиль с места наезда скрылсяФото: МВД по Марий Эл
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 апреля днем на улице Фестивальной в поселке Новый Торъял. Как рассказали сотрудникам Госавтоинспекции Марий Эл очевидцы, водитель, управляя автомашиной УАЗ-3962-"буханка", при движении задним ходом, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 85-летнюю женщину.

Пенсионерка получила смертельные травмы и скончалась на месте наезда до приезда «скорой помощи».

- Водитель скрылся с места происшествия, в ходе оперативно-розыскных мероприятий личность 46-летнего нарушителя была установлена, - сообщили сотрудники Госавтоинспекции Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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