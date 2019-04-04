В Марий Эл УАЗ-"буханка" насмерть сбил пенсионерку
Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 апреля днем на улице Фестивальной в поселке Новый Торъял. Как рассказали сотрудникам Госавтоинспекции Марий Эл очевидцы, водитель, управляя автомашиной УАЗ-3962-"буханка", при движении задним ходом, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 85-летнюю женщину.
Пенсионерка получила смертельные травмы и скончалась на месте наезда до приезда «скорой помощи».
- Водитель скрылся с места происшествия, в ходе оперативно-розыскных мероприятий личность 46-летнего нарушителя была установлена, - сообщили сотрудники Госавтоинспекции Марий Эл.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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