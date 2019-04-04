2019-04-04T13:49:16+03:00
Общество

В Казани назначен новый начальник полиции

Им стал Александр Мищихин
Лика ИСАЕВА
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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Нового главу УВД Казани представили мэру столицы Татарстана Ильсуру Метшину. Им стал заместитель Алексея Соколова - полковник полиции Александр Мищихин.

Его также представили администрации города и личному коллективу УВД.

Мищихин назначен руководителем столичного отела полиции после того, как экс-глава подразделения - Алексей Соколов, стал заместителем министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина.

Про Александра Мищихина известно то, что на должность замначальника УВД Казани он пришел в апреле 2018 года, оставив должность начальника УВД Лениногорского района.

Родился в Елабуге. Там же окончил специальную среднюю школу милиции, а также Казанский юридический институт МВД России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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