В Казани назначен новый начальник полиции
Нового главу УВД Казани представили мэру столицы Татарстана Ильсуру Метшину. Им стал заместитель Алексея Соколова - полковник полиции Александр Мищихин.
Его также представили администрации города и личному коллективу УВД.
Мищихин назначен руководителем столичного отела полиции после того, как экс-глава подразделения - Алексей Соколов, стал заместителем министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина.
Про Александра Мищихина известно то, что на должность замначальника УВД Казани он пришел в апреле 2018 года, оставив должность начальника УВД Лениногорского района.
Родился в Елабуге. Там же окончил специальную среднюю школу милиции, а также Казанский юридический институт МВД России.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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