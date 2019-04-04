2019-04-04T13:20:15+03:00
Общество

Президент России назначил Алексея Соколова заместителем главы МВД Татарстана

Указ о его назначении подписан 1 апреля
Лика ИСАЕВА
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Фото: МВД ТатарстанаФото: МВД Татарстана
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У министра внутренних дел Татарстана новый заместитель. Вакантное после отставки Рафаиля Гильманова кресло занял Алексей Соколов, до этого дня возглавлявший УВД Казани.

Указ о назначении Соколова подписал 1 апреля Президент России Владимир Путин.

СПРАВКА КП

Алексей Соколов родился 8 мая 1975 года в Заинске. В 1998 году окончил Казанский юридический институт МВД России по специальности юриспруденция.

В органах внутренних дел служит с 1994 года.

С января 2011 года являлся начальником Чистопольского ОВД, а с октября 2013 года возглавил УВД Набережных Челнов. С октября 2016 года по апрель 2019 года - начальник УВД Казани.

Награжден государственными и ведомственными наградами: медалями «За отличие в охране общественного порядка»,«За доблесть в службе», «За боевое содружество», «За отличие в службе» трех степеней. Присвоено почетное звание «Заслуженный сотрудник ОВД РТ». Нагрудными знаками «За верность долгу», «Лучший сотрудник криминальной милиции, «Почетный сотрудник МВД по РТ», «За отличную службу в МВД по РТ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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