2019-04-04T12:58:02+03:00
Общество

В Казани суд удовлетворил иск к Минздраву Татарстана в защиту женщины-инвалида

Ей не предоставлял и жизненно важный препарат на бесплатной основе
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В прокуратуру Казани обратилась местная жительницы. Женщина заявила, что ей инвалиду второй группы с детства отказывают в бесплатной выдаче жизненно важного для нее препарата.

В надзорном органе по этому факту провели проверку и выяснили, что заявительница страдает тяжелым заболеванием в виде идиопатической легочной артериальной гипертензии. Для лечения ей назначен лекарственный препарат «опсамит». Который ей отказали выдавать бесплатно.

- В результате бездействия Минздрава Татарстана грубо нарушены права инвалида. По итогам проверки прокуратура района обратилась в интересах заявительницы в суд с иском к ведомтсву о признании бездействия незаконным и возложении обязанности обеспечить материального истца необходимыми лекарственными препаратами, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

Суд встал на сторону инвалида и удовлетворил иск надзорного органа в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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