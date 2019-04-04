В Казани суд удовлетворил иск к Минздраву Татарстана в защиту женщины-инвалида
В прокуратуру Казани обратилась местная жительницы. Женщина заявила, что ей инвалиду второй группы с детства отказывают в бесплатной выдаче жизненно важного для нее препарата.
В надзорном органе по этому факту провели проверку и выяснили, что заявительница страдает тяжелым заболеванием в виде идиопатической легочной артериальной гипертензии. Для лечения ей назначен лекарственный препарат «опсамит». Который ей отказали выдавать бесплатно.
- В результате бездействия Минздрава Татарстана грубо нарушены права инвалида. По итогам проверки прокуратура района обратилась в интересах заявительницы в суд с иском к ведомтсву о признании бездействия незаконным и возложении обязанности обеспечить материального истца необходимыми лекарственными препаратами, - сообщают в прокуратуре Татарстана.
Суд встал на сторону инвалида и удовлетворил иск надзорного органа в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU