В Татарстане весенний сезон охоты-2019 откроется 27 апреля
В Татарстане весенний сезон охоты-2019 откроется 27 апреля. Он продлиться до 6 мая включительно.
При этом в Госкомитете Татарстана по биологическим ресурсам напоминают, что в соответствии с законом сроки охоты утверждаются высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, а этот подготовка к утверждению документа об этом занимает довольно долгое время.
Отсюда и проблема с «попаданием в срок» пролета гусей в весенний период, так как от этого зависит успешность охоты.
Поэтому татарстанский Госкомитет готовит очередные предложения во вновь сформированный Департамент охоты при Министерстве природных ресурсов и экологии России о возможности корректировать сроки открытия весеннего сезона охоты специально уполномоченными органами в зависимости от погодных условий.
Также комитет формирует предложения о проведении весеннего сезона охоты 2020 года в Татарстане в 2 срока, с разделением территории с более ранним началом относительно к текущему году.
ИСТОЧНИК KP.RU