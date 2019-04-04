СЕГОДНЯ 12:17 2019-04-04T12:17:23+03:00

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В Татарстане весенний сезон охоты-2019 откроется 27 апреля. Он продлиться до 6 мая включительно.

При этом в Госкомитете Татарстана по биологическим ресурсам напоминают, что в соответствии с законом сроки охоты утверждаются высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, а этот подготовка к утверждению документа об этом занимает довольно долгое время.

Отсюда и проблема с «попаданием в срок» пролета гусей в весенний период, так как от этого зависит успешность охоты.

Поэтому татарстанский Госкомитет готовит очередные предложения во вновь сформированный Департамент охоты при Министерстве природных ресурсов и экологии России о возможности корректировать сроки открытия весеннего сезона охоты специально уполномоченными органами в зависимости от погодных условий.

Также комитет формирует предложения о проведении весеннего сезона охоты 2020 года в Татарстане в 2 срока, с разделением территории с более ранним началом относительно к текущему году.

ИСТОЧНИК KP.RU