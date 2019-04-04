В Казани суд закрыл Fun24, аквапарк «Барионикс» и океанариум

СЕГОДНЯ 11:45 2019-04-04T11:45:48+03:00

Там так и не смогли устранить все выявленные нарушения

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В Казани проверка развлекательного комплекса Fun24, аквапарка «Барионикс» и океанариума на улице Мазита Гафури выявила 120 нарушений касаемых в том числе и безопасности посетителей.

Так, например, отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация, были неисправны системы и установки противопожарной защиты, а также отсутствовали проверки их работоспособности.

В итоге Вахитовский районный суд Казани постановил приостановить эксплуатацию развлекательного комплекса до устранения всех нарушений. К этому времени их оставалось более 40.

Владелец не согласился с решением первой инстанции и обжаловал его в Верховном суде Татарстана. На прошедшем заседании выяснилось, что из 120 первоначальных нарушений осталось исправить только 3, но этого оказалось мало, для того чтобы разрешить комплексу работать дальше, так что приостановка его работы дело окончательное и решенное.

- Судебное решение вступило в законную силу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU