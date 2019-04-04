5 апреля в трех районах Казани пропадет свет

СЕГОДНЯ 11:29 2019-04-04T11:29:45+03:00

В основном под запланированные отключения попадут поселки

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Так, с 8.00 до 17.00 обесточат Вахитовский район по адресам: ул.Лево-Булачная, 46, ул.Московская, 53, ул.Островского, 53, ул.Петербургская, 30, 32/13, ул.Пушкина, 3;

А с 9.00 до 17.00 по адресам: ул.Подгорная, 15, ул.Хороводная, дома с 1 по 46.

С 8.00 до 17.00 свет пропадет в поселке Салмачи Приволжского района по улицам: 2-я Центральная, 3-я Зеленая, 4-я Зеленая, Абдуллы Алиша, Атнинская, Камышлы, Малая, Мира, Молодежная, Мянгелек, Новая, Овражная, Солнечная, Тигез, Тукая, Центральная, Юбилейная;

В это же время его не будет по адресам: ул.Крутовская, 8, ул.Тихорецкая, 2а, 12, 21.

С 9.00 до 18.00 отключат Советский район по адресам: ул.Николая Ершова, 55в, 55е, 57, 65, ул.Мира, 30а, 31, 33, 35, 35а, 37, 41, ул.Новаторов, 6, ул.Парковая, 5, 7, 11, 13, 15;

А также в поселке Аки по улицам: Волкова, Калиновая, Овражная, Садовая, Сосновая, Транспортная; в поселке Дальний по улицам: Бухарская, Физкультурная и в доме №6 по ул.Скрябина; в поселке Константиновка по улицам: ул.3-я Кленовая, 21, 23, 23а, ул.Заречная, 1а;

Кроме того, с 8.00 до 17.00 света не будет в домах поселка Вознесенское по улицам: Вишневая, Грачиная, Дуслар, Жаворонковая, Заречная, Камская, Карлыгач, Нардуган, Радужная, переулок Старательный, Тузганак, Туманная, Центральная, Черемуховая, Шмелиная.

ИСТОЧНИК KP.RU