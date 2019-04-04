В Татарстане во время пожара сгорела дача и грузовик "Газель", пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 10:29 2019-04-04T10:29:31+03:00

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Пожар в садовом товариществе "Дизилист" Тукаевского района Татарстана произошел 3 апреля в 4.52. Пожарных вызвал 72-летний хозяин дачи. Он рассказал, что загорелся дом и припаркованный возле него грузовик "Газель". Сам он пытался самостоятельно справиться с огнем, но не получилось.

К приезду пожарных дом и автомобиль горели открытым огнем. Возникла реальная угроза перехода пламени на соседние дома - был сильный ветер.

Пожар полыхал на площади 34 квадратных метров. Пенсионер, который пытался самостоятельно его потушить, получил ожоги рук 1-2 степени - 5%. От госпитализации он отказался.

- Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU