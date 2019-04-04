В Йошкар-Оле задержали 16-летнего водителя

СЕГОДНЯ 10:00 2019-04-04T10:00:50+03:00

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В столице Марий Эл внимание Госавтоинспекторов привлек автомобиль ВАЗ-2109. Легковушка была вся затонирована, и офицеры остановили ее для проверки соответствия тонировки ГОСТу. Оказалось, что "девяткой" управляет несовершеннолетний водитель - молодому человеку едва исполнилось 16-ть лет, водительских прав у него нет.

- За управление транспортным средством водителем, не имеющим такого права, в отношении несовершеннолетнего правонарушителя составлен административный протокол по статье "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством", - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл. - Ему грозит административный штраф в сумме от 5 до 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU