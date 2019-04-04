Детский образовательный проект "КидСпейс" закрывается в Набережных Челнах

СЕГОДНЯ 09:23 2019-04-04T09:28:20+03:00

Во время открытия центра Фото: Из материалов пресс-службы

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Родители маленьких жителей Набережных Челнов с огорчением узнали, что собственник принял решение закрыть филиал детского образовательного проекта в городе. Два других филиала - в Казани и Самаре, он продолжает работать.

Напомним, что на открытие набережночелнинского филиала присутствовал в 2016 году президент Татарстана Рустам Минниханов. Ежемесячно центр принимал до 4,5 тысяч детей. Учредители проекта - супруги и многодетные родители Алексей и Елена Тихоновы из Бугульмы.

Причины закрытия проекта не сообщаются.

ИСТОЧНИК KP.RU