Детский образовательный проект "КидСпейс" закрывается в Набережных Челнах
Последний день работы - 4 апреля
Во время открытия центраФото: Из материалов пресс-службы
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Родители маленьких жителей Набережных Челнов с огорчением узнали, что собственник принял решение закрыть филиал детского образовательного проекта в городе. Два других филиала - в Казани и Самаре, он продолжает работать.
Напомним, что на открытие набережночелнинского филиала присутствовал в 2016 году президент Татарстана Рустам Минниханов. Ежемесячно центр принимал до 4,5 тысяч детей. Учредители проекта - супруги и многодетные родители Алексей и Елена Тихоновы из Бугульмы.
Причины закрытия проекта не сообщаются.
ИСТОЧНИК KP.RU