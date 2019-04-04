В Казани произошло необычное ДТП: легковушку "подбила" стиральная машина

СЕГОДНЯ 09:03 2019-04-04T09:03:31+03:00

Вот такие фотки появились в соцсетях Фото: соцсети

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Необычное дорожно-транспортное происшествие произошло на одной из улиц Казани 3 апреля. Водитель иномарки приобрел стиральную машину, но решил сэкономить на перевозке бытовой техники. Новую стиральную машину он загрузил на багажник, прикрепленный на крыше автомобиля.

Оказалось, что с креплением груза он просчитался - на одном из пологих поворотов стиральная машинка скользнула вниз, и упала на лобовое стекло. Пришлось водителю остановиться и дожидаться приезда помощников, чтобы снять груз с иномарки.

Прохожие не отказали себе в удовольствии фотограировать необычное ДТП и выкладывать в интернет эти кадры.

- Пострадавших в этой аварии нет, - сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU