В Казани произошло необычное ДТП: легковушку "подбила" стиральная машина
Необычное дорожно-транспортное происшествие произошло на одной из улиц Казани 3 апреля. Водитель иномарки приобрел стиральную машину, но решил сэкономить на перевозке бытовой техники. Новую стиральную машину он загрузил на багажник, прикрепленный на крыше автомобиля.
Оказалось, что с креплением груза он просчитался - на одном из пологих поворотов стиральная машинка скользнула вниз, и упала на лобовое стекло. Пришлось водителю остановиться и дожидаться приезда помощников, чтобы снять груз с иномарки.
Прохожие не отказали себе в удовольствии фотограировать необычное ДТП и выкладывать в интернет эти кадры.
- Пострадавших в этой аварии нет, - сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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