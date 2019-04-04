В Чувашии во время пожара погибли 4-летняя девочка и ее 20-месячный брат

СЕГОДНЯ 08:33 2019-04-04T09:28:47+03:00

Во время пожара погибли маленькие дети Фото: Из материалов пресс-службы

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Пожар в однокомнатной квартире новостройки на Речном бульваре Новочебоксарска произошел 3 апреля в 19.45. Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже, пожарных вызвали соседи.

Прибывшие на место огнеборцы сумели быстро справиться с возгоранием, но в едком дыму задохнулись двое детей, оставленных в квартире. Погибшими оказались четырехлетняя девочка и ее 20-месячный брат.

По факту гибели детей СУ СКР Чувашии проводит доследственную проверку.

Надзорный орган Чувашии в свою очередь проводит проверку действий (бездействия) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, допустивших гибель детей.

ИСТОЧНИК KP.RU