В Чувашии во время пожара погибли 4-летняя девочка и ее 20-месячный брат
Пожар в однокомнатной квартире новостройки на Речном бульваре Новочебоксарска произошел 3 апреля в 19.45. Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже, пожарных вызвали соседи.
Прибывшие на место огнеборцы сумели быстро справиться с возгоранием, но в едком дыму задохнулись двое детей, оставленных в квартире. Погибшими оказались четырехлетняя девочка и ее 20-месячный брат.
По факту гибели детей СУ СКР Чувашии проводит доследственную проверку.
Надзорный орган Чувашии в свою очередь проводит проверку действий (бездействия) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, допустивших гибель детей.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»