2019-04-03T19:37:57+03:00
Общество

В Татарстане мать за истязание дочери заплатит ей 10 тысяч рублей

Именно во столько суд оценил размер моральной компенсации 14-летнему ребенку
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Такое решение вынес суд. Фото: pixabay.comТакое решение вынес суд. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Еще в июле 2017 года в Бавлах местная жительница была признана виновной в истязании своей несовершеннолетней дочери и в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Тогда женщину приговорили к 3 годам лишения свободы с условно испытательным сроком на 2 года.

Но история получила продолжение. В местной прокуратуре, посчитав, что нерадивая мать должна заплатить ребенку за ее физические и моральные страдания, встала на защиту этих интересов 14-летней девочки. Так как она несовершеннолетняя, надзорный орган за нее подал иск о взыскании с родительницы моральной компенсации.

Суд встал на сторону прокуратуры и обязал мать выплатить дочери 10 тысяч рублей. Сообщают в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава ПСО «Казань» в суде отказался признавать подпись на договоре с Татфондбанком на 897 миллионов рублей
С начала 2019 года татарстанскими полицейскими было расследовано более 3,5 тысяч уголовных дел
Росприроднадзор разрешил строить под Казанью мусоросжигательный завод
В Казани «Тотальный диктант 2019» пройдет на 20 площадках
Экс-сотрудника ОАО «Чувашский бройлер» признали виновным в массовой гибели рыбы
Сотрудница вуза из Казани заложила квартиру, чтобы ее интимные фото не выложили в интернет
В ТОСЭР «Нижнекамск» и «Зеленодольск» реализуют три проекта за более чем 66 миллионов рублей
Проект новой Соборной мечети в Казани презентуют на KAZANSUMMIT 2019
Жителя Чувашии, избившего под Новый год женщин-полицейских, хотят отправить в психиатрический стационар
Свершилось: в Казани в детсад можно записать ребенка, не зависимо от места регистрации
10 апреля обманутые дольщики «Свея» смогут, наконец, увидеть свои квартиры в четвертом доме на улице Четаева
В Набережных Челнах на ж/д переезде столкнулись две иномарки: пострадали три человека
В Татарстане Госавтоинспекция проводит рейд по поиску водителей с мобильниками
В Казани женщина-водитель во дворе дома сбила 10-летнего мальчика
В Копенгагене президент Татарстана заявил о заинтересованности республики в датском опыте по созданию репродуктивных животноводческих комплексов
«Ростелеком» «Для своих»: еще больше цифровых сервисов со скидкой