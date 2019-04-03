В Татарстане мать за истязание дочери заплатит ей 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:37 2019-04-03T19:37:57+03:00

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Еще в июле 2017 года в Бавлах местная жительница была признана виновной в истязании своей несовершеннолетней дочери и в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Тогда женщину приговорили к 3 годам лишения свободы с условно испытательным сроком на 2 года.

Но история получила продолжение. В местной прокуратуре, посчитав, что нерадивая мать должна заплатить ребенку за ее физические и моральные страдания, встала на защиту этих интересов 14-летней девочки. Так как она несовершеннолетняя, надзорный орган за нее подал иск о взыскании с родительницы моральной компенсации.

Суд встал на сторону прокуратуры и обязал мать выплатить дочери 10 тысяч рублей. Сообщают в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU