2019-04-03T18:45:39+03:00
Общество

С начала 2019 года татарстанскими полицейскими было расследовано более 3,5 тысяч уголовных дел

Одними из самых распространенных преступлений по-прежнему остаются мошенничества, совершенные с помощью интернета и мобильных телефонов
Олег ЛУГОВОЙ
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В целом, по итогам 2018 года и начала текущего в Татарстане раскрываемость преступлений превышает или находится на среднероссийском уровне.В целом, по итогам 2018 года и начала текущего в Татарстане раскрываемость преступлений превышает или находится на среднероссийском уровне.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В эту среду на брифинге МВД Татарстана было объявлено, о том, что с начала 2019 года полицейскими республики было расследовано уже 3 595 уголовных дел.

Одними из самых распространенных преступлений по-прежнему остаются мошенничества, совершенные с помощью интернета и мобильных телефонов.

Таковых в прошлом году было зарегистрировано почти четыре тысячи. То есть не менее 10 обращений в день.

Схемы обмана в основном стандартные – мошенники звонят и просят перевести деньги за родственника, который попал в беду, также сообщают о якобы блокировке банковской карты, просят реквизиты счета для покупки товара и другое.

В целом, по итогам 2018 года и начала текущего в Татарстане раскрываемость преступлений превышает или находится на среднероссийском уровне. Только в 2019-ом пострадавшим возмещено 35 миллионов 289 тысяч рублей ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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