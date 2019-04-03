С начала 2019 года татарстанскими полицейскими было расследовано более 3,5 тысяч уголовных дел

СЕГОДНЯ 18:45 2019-04-03T18:45:39+03:00

В целом, по итогам 2018 года и начала текущего в Татарстане раскрываемость преступлений превышает или находится на среднероссийском уровне. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Одними из самых распространенных преступлений по-прежнему остаются мошенничества, совершенные с помощью интернета и мобильных телефонов

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В эту среду на брифинге МВД Татарстана было объявлено, о том, что с начала 2019 года полицейскими республики было расследовано уже 3 595 уголовных дел.

Одними из самых распространенных преступлений по-прежнему остаются мошенничества, совершенные с помощью интернета и мобильных телефонов.

Таковых в прошлом году было зарегистрировано почти четыре тысячи. То есть не менее 10 обращений в день.

Схемы обмана в основном стандартные – мошенники звонят и просят перевести деньги за родственника, который попал в беду, также сообщают о якобы блокировке банковской карты, просят реквизиты счета для покупки товара и другое.

В целом, по итогам 2018 года и начала текущего в Татарстане раскрываемость преступлений превышает или находится на среднероссийском уровне. Только в 2019-ом пострадавшим возмещено 35 миллионов 289 тысяч рублей ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU