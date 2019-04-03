2019-04-03T18:11:13+03:00
Общество

Росприроднадзор разрешил строить под Казанью мусоросжигательный завод

В ведомстве завершили госэкспертизу
Олег ЛУГОВОЙ
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До этого в результате экспертизы, проводимой общественной организацией «Принципъ», были сделаны противоположные Росприроднадзору заключения.До этого в результате экспертизы, проводимой общественной организацией «Принципъ», были сделаны противоположные Росприроднадзору заключения.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Нижегородское управление Росприроднадзора закончило проводить госэкспертизу по проекту строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) под Казанью – получено положительное заключение.

Хотя пока полный текст официального документа пока не представлен общественности в управлении сообщают «об утверждении положительного заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 550 000 тонн ТКО в год (Россия, Республика Татарстан)».

Вот только до этого стали известны результаты общественной экспертизы, проводимой организацией «Принципъ». Там были сделаны противоположные Росприроднадзору заключения. Сообщает «Казанский репортер».

ИСТОЧНИК KP.RU

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