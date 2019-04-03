Экс-сотрудника ОАО «Чувашский бройлер» признали виновным в массовой гибели рыбы

СЕГОДНЯ 17:02 2019-04-03T17:02:54+03:00

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Загрязнение поверхностных вод, повлекшее массовую гибель рыбы – в этом был признан виновным экс-начальник очистных сооружений ОАО «Чувашский бройлер».

Так, в суде было установлено, что с февраля по июнь 2018 года в Чебоксарском районе мужчина знал о разрушениях бетонных перегородок пометохранилищ и их переполненности. Тем не менее начальник не принял никаких мер по бесперебойной очистке сточных вод и ремонту сооружений, а также вывозу птичьего помета.

В результате фекалии вместе со сточными водами перелились и попали сначала на землю, а после и в реку Рыкша. В которой от этого произошла массовая гибель рыбы. Ущерб природе оценили ив 1.2 миллиона рублей.

- В итоге суд приговорил мужчину к наказанию в виде 300 часов обязательных работ, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данный приговор пока еще не вступил в свою законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU