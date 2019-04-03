2019-04-03T16:49:59+03:00
Происшествия

Сотрудница вуза из Казани заложила квартиру, чтобы ее интимные фото не выложили в интернет

Она отдала мошеннику почти 3 миллионов рублей
Елизавета МАКАРОВА
Поделиться:
Девушка решила заплатить аферисту. испугавшись публикации снимков.Девушка решила заплатить аферисту. испугавшись публикации снимков.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Татарстанские полицейские отчитались о работе за прошлый год и начало нынешнего. Одной из главных проблем остаются мошенники, которые придумывают все новые и новые способы выманить деньги у людей.

Так, по словам первого заместителя начальника ГСУ МВД Татарстана Марины Фроловой, 32-летнему казанцу удалось обмануть на солидные деньги сразу трех женщин. Работал он по одному сценарию.

Сам мужчина находился за решеткой. Он знакомился с девушками через интернет, естественно, что все сводилось к довольно интимным беседам. Мужчина обещал жениться, а для ускорения процесса просил деньги.

В итоге 32-летняя женщина перевела аферисту 580 тысяч рублей. Еще одной его жертвой стала 29-летняя девушка, которая, к слову, уже была замужем. Но и она влезла в долги и отдала аферисту 182 тысячи рублей.

А вот 30-летняя женщина, работающая преподавателем вуза, на историю со свадьбой не повелась. Тогда мошенник начал запугивать ее тем, что разместит ее интимные фото прямо на сайте ее вуза. Тогда женщина дрогнула и перевела мошеннику 2,8 миллиона рублей. Эти деньги она получила, заложив свою квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава ПСО «Казань» в суде отказался признавать подпись на договоре с Татфондбанком на 897 миллионов рублей
С начала 2019 года татарстанскими полицейскими было расследовано более 3,5 тысяч уголовных дел
Росприроднадзор разрешил строить под Казанью мусоросжигательный завод
В Казани «Тотальный диктант 2019» пройдет на 20 площадках
Экс-сотрудника ОАО «Чувашский бройлер» признали виновным в массовой гибели рыбы
В ТОСЭР «Нижнекамск» и «Зеленодольск» реализуют три проекта за более чем 66 миллионов рублей
Проект новой Соборной мечети в Казани презентуют на KAZANSUMMIT 2019
Жителя Чувашии, избившего под Новый год женщин-полицейских, хотят отправить в психиатрический стационар
Свершилось: в Казани в детсад можно записать ребенка, не зависимо от места регистрации
10 апреля обманутые дольщики «Свея» смогут, наконец, увидеть свои квартиры в четвертом доме на улице Четаева
В Набережных Челнах на ж/д переезде столкнулись две иномарки: пострадали три человека
В Татарстане Госавтоинспекция проводит рейд по поиску водителей с мобильниками
В Казани женщина-водитель во дворе дома сбила 10-летнего мальчика
В Копенгагене президент Татарстана заявил о заинтересованности республики в датском опыте по созданию репродуктивных животноводческих комплексов
«Ростелеком» «Для своих»: еще больше цифровых сервисов со скидкой