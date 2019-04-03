Сотрудница вуза из Казани заложила квартиру, чтобы ее интимные фото не выложили в интернет

СЕГОДНЯ 16:49 2019-04-03T16:49:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Татарстанские полицейские отчитались о работе за прошлый год и начало нынешнего. Одной из главных проблем остаются мошенники, которые придумывают все новые и новые способы выманить деньги у людей.

Так, по словам первого заместителя начальника ГСУ МВД Татарстана Марины Фроловой, 32-летнему казанцу удалось обмануть на солидные деньги сразу трех женщин. Работал он по одному сценарию.

Сам мужчина находился за решеткой. Он знакомился с девушками через интернет, естественно, что все сводилось к довольно интимным беседам. Мужчина обещал жениться, а для ускорения процесса просил деньги.

В итоге 32-летняя женщина перевела аферисту 580 тысяч рублей. Еще одной его жертвой стала 29-летняя девушка, которая, к слову, уже была замужем. Но и она влезла в долги и отдала аферисту 182 тысячи рублей.

А вот 30-летняя женщина, работающая преподавателем вуза, на историю со свадьбой не повелась. Тогда мошенник начал запугивать ее тем, что разместит ее интимные фото прямо на сайте ее вуза. Тогда женщина дрогнула и перевела мошеннику 2,8 миллиона рублей. Эти деньги она получила, заложив свою квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU