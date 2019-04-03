В ТОСЭР «Нижнекамск» и «Зеленодольск» реализуют три проекта за более чем 66 миллионов рублей
В эту среду в Кабмине Татарстана на заседании комиссий по рассмотрению заявок от претендентов в резиденты территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Нижнекамск» и «Зеленодольск» одобрили три проекта с инвестициями в более чем 66 миллионов рублей.
Так, в Нижнекамске создадут производство фасадных панелей и организуют выпуск шинопроводов, а в Зеленодольске появится предприятие по производству низковольтных комплектных устройств на базе интеллектуальных измерительных приборов учета электроэнергии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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