Проект новой Соборной мечети в Казани презентуют на KAZANSUMMIT 2019

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-03T16:02:26+03:00

Они не будет строиться за бюджетные деньги. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Произойдёт это 25 апреля в ходе одного из деловых завтраков

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Как сообщает Агентство инвестиционного развития Татарстана, проект новой Соборной мечети в Казани представят 25 апреля. Произойдет это в рамках проведения международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KAZANSUMMIT 2019» на одном из деловых завтраков.

Реализацией проекта будут заниматься компания «Пэйзакят» и фонд «ВАКФ КАЗАНЬ». Сообщается, что они уже подписали об этом соответствующее партнерское соглашение.

Напомним, согласно заявлению президента Татарстана Рустама Минниханова, Соборная мечеть в Казани не будет строиться за бюджетные деньги.

Кроме финансирования есть и вопрос о расположении нового религиозного объекта. Место под него еще окончательно не выбрано. Хотя ранее рассматривалось три варианта: территория парка Тысячелетия, а также площади обанкротившейся фабрики «Спартак» и парка аттракционов «Кырлай».

ИСТОЧНИК KP.RU