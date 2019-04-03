Проект новой Соборной мечети в Казани презентуют на KAZANSUMMIT 2019
Как сообщает Агентство инвестиционного развития Татарстана, проект новой Соборной мечети в Казани представят 25 апреля. Произойдет это в рамках проведения международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KAZANSUMMIT 2019» на одном из деловых завтраков.
Реализацией проекта будут заниматься компания «Пэйзакят» и фонд «ВАКФ КАЗАНЬ». Сообщается, что они уже подписали об этом соответствующее партнерское соглашение.
Напомним, согласно заявлению президента Татарстана Рустама Минниханова, Соборная мечеть в Казани не будет строиться за бюджетные деньги.
Кроме финансирования есть и вопрос о расположении нового религиозного объекта. Место под него еще окончательно не выбрано. Хотя ранее рассматривалось три варианта: территория парка Тысячелетия, а также площади обанкротившейся фабрики «Спартак» и парка аттракционов «Кырлай».
ИСТОЧНИК KP.RU