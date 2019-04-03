Жителя Чувашии, избившего под Новый год женщин-полицейских, хотят отправить в психиатрический стационар

СЕГОДНЯ 15:45 2019-04-03T15:45:00+03:00

Несмотря ни на что, женщинам-полицейским удалось все же справиться с дебоширом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Завершено расследование уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти, которое под Новый год совершил 52-летний житель города Козловки.

По версии следователей, около 15.00 31 декабря 2018-го в местном кафе горожанин устроил пьяный дебош и вел себя неадекватно, в общем нарушал общественный порядок.

Пресечь безобразие приехали две сотрудницы полиции. В ответ на требования прекратить дебоширить мужчина избил стражей порядка. Наносил удары руками и ногами. Но несмотря на это женщинам в форме удалось приструнить напавшего.

- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, мужчина не мог и не может осознавать фактический характер, а также общественную опасность своих действий и руководить ими из-за психического расстройства. Ему рекомендовано принудительное лечение в психиатрическом стационаре специального типа, - сообщают СУ СКР Чувашии.

Для решения этого вопроса материалы дела были направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU