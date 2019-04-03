Свершилось: в Казани в детсад можно записать ребенка, не зависимо от места регистрации

СЕГОДНЯ 15:34 2019-04-03T15:34:11+03:00

Данное решение было сначала принято в управлении образования Исполкома столицы Татарстана.

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Хорошие новости для казанских родителей, которым необходимо устроить ребенка в детсад. С этой среды, с 3 апреля, записать ребенка могут в любой детсад по выбору родителей. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Татарстана.

- Все дети, имеющие регистрацию на территории города Казани, имеют право на зачисление и посещение любого детского сада на территории города, независимо от района регистрации, - уточнили в ведомстве.

Отметим, что данное решение было сначала принято в управлении образования Исполкома столицы Татарстана, а потом утверждено и в республиканском министерстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU