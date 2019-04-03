10 апреля обманутые дольщики «Свея» смогут, наконец, увидеть свои квартиры в четвертом доме на улице Четаева

СЕГОДНЯ 15:03 2019-04-03T15:03:55+03:00

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В Казани на очередном выездном совещании с участием обманутых дольщиков «Свея» стало известно, что в 10 апреля они, наконец, смогут увидеть свои квартиры в четвертом доме на улице Четаева.

Там сейчас идет устранение замечаний инспекции Госстройнадзора Татарстана, а также завершается работа по закольцовке сети водоснабжения.

Говоря о последней, можно сказать, что это решит проблему не только четвертого дома, но и всего микрорайона, в том числе, и соседних объектов - №14а и недостроенного третьего дома.

У четвертого же за последние две недели на прилегающей территории установлены малые архитектурные формы.

Итак, дольщики этого дома смогут осмотреть свои квартиры в следующую среду с 16.00 до 18.00. А если кто-то не сможет в это время подойти, вопрос о их посещении обговорят еще раз.

ИСТОЧНИК KP.RU