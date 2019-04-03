В Набережных Челнах на ж/д переезде столкнулись две иномарки: пострадали три человека

СЕГОДНЯ 14:27 2019-04-03T14:27:28+03:00

От удара одну из легковушек смяло, как бумажный лист [фото]

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 апреля днем на улице Моторной в Набережных Челнах.

По предварительным данным, 75-летний пенсионер, управляя автомобилем "Chevrolet Niva" так разогнался, пытаясь проскочить железнодорожный переезд, что притормозил о другой автомобиль - "Lifan", которым управлял 34-летний мужчина.

Фото: соцсети

Сила удара была такова, что последнюю легковушку смяло, как бумажный лист.

Фото: соцсети

- В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили двое мужчин и женщина, - сообщили в ГИББД Татарстана. - Они находятся в больнице.

Фото: соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU