В Набережных Челнах на ж/д переезде столкнулись две иномарки: пострадали три человека
Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 апреля днем на улице Моторной в Набережных Челнах.
По предварительным данным, 75-летний пенсионер, управляя автомобилем "Chevrolet Niva" так разогнался, пытаясь проскочить железнодорожный переезд, что притормозил о другой автомобиль - "Lifan", которым управлял 34-летний мужчина.
Фото: соцсети
Сила удара была такова, что последнюю легковушку смяло, как бумажный лист.
Фото: соцсети
- В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили двое мужчин и женщина, - сообщили в ГИББД Татарстана. - Они находятся в больнице.
Фото: соцсети
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ИСТОЧНИК KP.RU
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