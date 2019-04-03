«Ростелеком» «Для своих»: еще больше цифровых сервисов со скидкой

СЕГОДНЯ 13:08 2019-04-03T13:08:05+03:00

Изменить размер текста: A A

«Ростелеком» приглашает абонентов компании присоединиться к весенней акции «Для своих». Оператор предлагает в дополнение к ранее подключенным сервисам активировать «Интерактивное ТВ», видеонаблюдение, мобильную связь или воспользоваться образовательным ресурсом «Лицей Плюс ЕГЭ» по специальной цене – 199 рублей в месяц за услугу.

Пользователи интернета дополнительно могут подключить 129 телеканалов «Интерактивного ТВ», в том числе из пакета «Кино». В рамках предложения «Для своих» абоненты также могут воспользоваться мультимедийным сервисом Wink и смотреть телепрограммы и новинки мирового кинопроката на смартфоне, планшете, Smart TV и компьютере.

- В рамках акции «Для своих» абоненты могут протестировать цифровые сервисы компании, подключив их по выгодным ценам. Пользователи интернета, например, получат массу ярких впечатлений с «Интерактивным ТВ». А тем, кто планирует отдых на даче или на море в майские праздники, контролировать происходящее в квартире поможет видеонаблюдение, – рассказал директор по работе с массовым сегментом филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком» Илья Вышинский.

Клиенты компании также могут воспользоваться новым образовательным сервисом – «Лицей Плюс ЕГЭ». Акционное предложение включает доступ к онлайн-курсам на сайте, интерактивному тренажеру на сайте, профориентационные тесты, один вариант ЕГЭ по выбранному предмету ежемесячно и проверку ответов на задания.

Предложение «Для своих» действует до 31 мая 2019 года. Для новых абонентов компании в рамках акции предусмотрены бесплатные опции в дополнение к обычным тарифам.

Узнать подробную информацию об акции и оставить заявку на подключение цифровых сервисов можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», по телефону 8 800 1000 800 (звонок бесплатный) и на сайте компании.

* * *

Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 1,9 млн, из них более 1,2 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше 840 тысяч абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5 млн клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU