В Татарстане Госавтоинспекция проводит рейд по поиску водителей с мобильниками

СЕГОДНЯ 14:07 2019-04-03T14:07:49+03:00

Любое использование мобильного гаджета за рулем (разговор, написание смс-сообщений, использование программ и игр) отвлекает внимание водителя и не позволяет полностью сосредоточиться на дорожной ситуации. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Тех, кто будет разговаривать по телефону во время движения, накажут

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Месячник борьбы с водителями, отвлекающимися на разговоры по мобильнику во время движения, решили провести в Татарстане. Пройдет эта акция, которую так и назвали "Мобильник", с 1 по 30 апреля на всей территории республики.

- Любое использование мобильного гаджета за рулем (разговор, написание смс-сообщений, использование программ и игр) отвлекает внимание водителя и не позволяет полностью сосредоточиться на дорожной ситуации, - напомнили в пресс-службе ГИБДД Татарстана. - Это нередко приводит к ДТП.

Те водители, что все-таки хватаются за свои телефоны, чтобы ответить на звонок, будут наказаны в соответствии с законом. Для пользования телефоном сейчас существуют технические устройства, позволяющие вести переговоры без использования рук. За нарушение данных требований на водителя возлагается административный штраф – 1500 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU