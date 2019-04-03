В Казани стартовал конкурс художников-граффитистов, победитель раскрасит два здания в Адмиралтейской слободе

СЕГОДНЯ 12:59 2019-04-03T12:59:30+03:00

Они располагаются на улице Широкая

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В эту среду, 3 апреля, в столице Татарстана объявили о начале конкурса среди художников-граффитистов и мастеров уличного стрит-арта.

Лучший из проектов появиться на фасадах двух зданий на улице Широкая в Адмиралтейской слободе Казани.

Они давно нуждаются в обновлении. По инициативе местной молодежи из этих домов решено создать новый арт-объект, который станет одним современных символов города. Конкурс на лучший проект продлится до 3 мая 2019 года.

К участию допускаются эскизы граффити-рисунка в тематике, близкой к истории Адмиралтейской слободы. По условиям конкурса паблик-арт на двух зданиях должен быть исполнен в единой концепции.

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ИСТОЧНИК KP.RU