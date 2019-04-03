2019-04-03T11:59:01+03:00
Общество

Татарстанский школьник придумал как с помощью замены цвета спасти пешеходов

По мнению Булата Бадгиева, знаки, огни, наружная реклама притупляют внимание водителей
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: utalents.ruФото: utalents.ru
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Восьмиклассник лицея №35 Нижнекамске Булат Бадгиев на региональном этап всероссийского конкурса среди школьников «Большие вызовы» в Казани представил проект по спасению жизни пешеходов.

- По статистике нерегулируемые пешеходные переходы являются одними из наиболее опасных участков на автомобильных дорогах. Еще одна проблема - переизбыток информации: знаки, огни, наружная реклама. Все это притупляет внимание водителей, - объясняет Булат.

Поэтому школьник предлагает на «зебрах» заменить привычный белый или желтый свет, на красный.

Он направленный сверху вниз не будет ослеплять, а также будет виден издалека и выделяться на фоне той самой рекламы, точечных огней и знаков. Сообщает официальный сайт Нижнекамского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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