Татарстанский школьник придумал как с помощью замены цвета спасти пешеходов
Восьмиклассник лицея №35 Нижнекамске Булат Бадгиев на региональном этап всероссийского конкурса среди школьников «Большие вызовы» в Казани представил проект по спасению жизни пешеходов.
- По статистике нерегулируемые пешеходные переходы являются одними из наиболее опасных участков на автомобильных дорогах. Еще одна проблема - переизбыток информации: знаки, огни, наружная реклама. Все это притупляет внимание водителей, - объясняет Булат.
Поэтому школьник предлагает на «зебрах» заменить привычный белый или желтый свет, на красный.
Он направленный сверху вниз не будет ослеплять, а также будет виден издалека и выделяться на фоне той самой рекламы, точечных огней и знаков. Сообщает официальный сайт Нижнекамского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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