Казань стала третьей в рейтинге самых креативных городов России

СЕГОДНЯ 12:17 2019-04-03T12:17:02+03:00

Вместе с тем, столица Татарстана стала лидером по общей образованности и медиапредставленности

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Казань вошла в тройку городов-лидеров в рейтинге самых креативных городов России. Ежегодно индекс креативного капитала городов, состоящий из блоков «Город», «Люди», «Бизнес», «Власть» и «Бренд» выявляют компании PwC и фонд Calvert 22.

Несмотря на то, что столица Татарстана уступила Москве и Санкт-Петербургу, она обогнала эти города по нескольким показателям. Так, Казань стала лидером по общей образованности населения и эффективности взаимодействия с властью.

Вместе с тем, по развитию креативной инфраструктуры город занял второе место, уступив Уфе. Также второй Казань стала по качеству высшего образования.

Третье место столица Татарстана заняла по имиджевой привлекательности, а четвертое - по предпринимательской активности и поддержке креативного бизнеса властями. По благосостоянию креативного класса Казань на данный момент занимает лишь 6 место.

ИСТОЧНИК KP.RU