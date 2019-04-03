В России за год вторичное жилье больше всего подорожало в Казани

СЕГОДНЯ 11:45 2019-04-03T11:45:46+03:00

В целом же по стране стоимость квадратного метра в не новостройках за год выросла на 8,8%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Как выяснили специалисты портала Domofond за год в России вторичное жилье больше всего подорожало именно в Казани. Рост составил 17,2%. То есть вышло до 82,7 тысяч рублей за квадратный метр.

На втором месте по темп удорожания на этом рынке Сочи. Там рост зафикисрован на отметке в 15% до 118,5 тысяч рублей за квадратный метр, замыкает топ-3 Санкт-Петербург - 13,7% до 131,2 тысяч рублей за «квадрат».

В целом же по стране стоимость квадратного метра в не новостройках за год выросла на 8,8%. В марте 2019-го его цена составила 64,7 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU