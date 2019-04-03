В Чувашии во время пожара погибли супруги-пенсионеры

СЕГОДНЯ 12:35 2019-04-03T12:35:57+03:00

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Пожар в частном одноэтажном доме в деревне Тимерчкасы Вурнарского района республики начался 2 апреля вечером. О появившемся над домом супругов-пенсионеров дыме в службу "112" позвонили соседи. Приехавшие огнеборцы потушили возгорание.

При разборе последствий пожара были обнаружены тела 73-летнего хозяина жилища и его 75-летней супруги.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в следственном комитете Чувашии. - По предварительным данным, погибшие скончались в результате отравления угарным газом. Среди версий возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении. Данных, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти сельчан, не имеется.

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ИСТОЧНИК KP.RU