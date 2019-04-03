В Казани женщина-водитель во дворе дома сбила 10-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 13:47 2019-04-03T13:47:35+03:00

На место дорожно-транспортного происшествия вызывали медиков и сотрудников Госавтоинспекции Казани. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Наезд на 10-летнего мальчика произошел 2 апреля в 20.00 во дворе жилого многоквартирного дома №48/2 на улице Гвардейской в Советском районе Казани.

По предварительным данным, 22-летняя женщина-водитель отечественной легковушки "Лада Калина" не выбрала безопасную скорость и дистанцию, в результате чего сбила ребенка, который гулял во дворе.

- На место дорожно-транспортного происшествия вызывали медиков и сотрудников Госавтоинспекции Казани, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД столицы Татарстана. - Мальчик получил травму ноги.

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ИСТОЧНИК KP.RU