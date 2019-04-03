2019-04-03T11:18:20+03:00
Происшествия

"Ульяновск гостеприимный": пассажирка такси разбила нос, когда машина влетела в яму на дороге

Сидевшая на заднем сидении женщина ударилась о спинку впереди стоящего кресла
Владимир КРУПСКИЙ
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Объехать яму водитель не смог.Объехать яму водитель не смог.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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На качество дорог после зимы жалуются, наверное, жители всей России. Ульяновск не исключение. Ежедневно в соцсетях выкладывают фотографии огромных ям на дорогах, которые могут стать причиной серьезных инцидентов.

Одно из происшествий по вине "дырявых" дорог произошло накануне около гостиницы "Барселона" в одну из ям угодил автомобиль такси. В результате пассажирка получила травму носа. Сообщение об инциденте появилось в телеграмм-канале «BombilaGram».

- Ульяновск гостеприимный: на подъезде к гостинице Барселона таксист влетел в яму (она поперек всей дороги и очень глубокая), от чего сидящая сзади пассажирка ударилась о спинку и разбила нос, - написал автор поста.

О степени травмы женщины не сообщается. Впрочем, пользователи соцсетей, узнав о происшествии, вновь начали требовать срочного ремонта дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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