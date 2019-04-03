В Казани женщина-водитель на иномарке сбила на тротуаре пешехода и 8-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 10:49 2019-04-03T10:49:33+03:00

На месте наезда работали сотрудники "скорой помощи" и полицейские Фото: Из материалов пресс-службы

Автолюбительница не справилась с управлением

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Авария произошла 2 апреля в 15.20 на тротуаре напротив дома №42 по улице Жуковка в Кировском районе Казани.

По предварительным данным, 40-летняя женщина, управляя иномаркой "Шевроле Спарк", не выбрала безопасную скорость и не справилась с управлением, после чего ее иномарку отбросило на тротуар. Там автомобиль сбил 44-летнюю прохожую и восьмилетнюю девочку.

- В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила травмы ног, девочка - сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб ноги, они госпитализированы, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU