В Казани женщина-водитель на иномарке сбила на тротуаре пешехода и 8-летнюю девочку
Авария произошла 2 апреля в 15.20 на тротуаре напротив дома №42 по улице Жуковка в Кировском районе Казани.
По предварительным данным, 40-летняя женщина, управляя иномаркой "Шевроле Спарк", не выбрала безопасную скорость и не справилась с управлением, после чего ее иномарку отбросило на тротуар. Там автомобиль сбил 44-летнюю прохожую и восьмилетнюю девочку.
- В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила травмы ног, девочка - сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб ноги, они госпитализированы, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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