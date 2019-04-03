Четыре района Казани 4 апреля оставят без света

СЕГОДНЯ 10:38 2019-04-03T10:38:33+03:00

Света не будет с утра и в течение дня. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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В Казани вновь запланировано масштабное отключение электричества. Так, 4 апреля без света останутся сразу четыре района города.

Так, с 8.00 до 17.00 свет отключат в Вахитовском районе по улицам Лево-Булачная, 46, Московская, 53, Островского, 59, Петербургская, 30, 32/13, Подгорная, 15, Татарстан, 49, 49а (детский сад №260), 51, 53, 53/13, Тинчурина, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, Хороводная, 1-46.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Ново-Савиновском районе в жилых домах частного сектора по улицам Билярская, дома с 1 по 29, со 2 по 28, Измайловская, дома с 1 по 29, с 4 по 26, Ключищенская, дома со 2 по 6, с 3 по 25, Краснодарская, дома с 1 по 29, со 2 по 30, Лениногорская, дома с 1 по 21 и со 2 по 22а, Полянская, дома с 1 по 23, со 2 по 22.

С 8.00 до 17.00 без света останутся дома Приволжского района по адресам: поселок Вишневка, улицы 2-я Овражная, Акчарлак, Ак чэчэклэр, Хади Атласи, Большая, Васильковая, Липецкая, Молодежная, Намус, Пестречинская, Салмачинская, Стройная, Фиалковая, поселок Плодопитомник, улицы Газовая, Загитова, Игенче, Кедровая, Кулле, Липки, Листопадная, Славная, Стройная, Ромашек, поселок Салмачи, улица Овражная, поселок Кукушкино, улицы Загородная, Озерная, Оранжерейная, Парниковая, Параллельно-Прогонная, Параллельно-Кисловодская, Поперечно-Прогонная, Проселочная, Теньковская, Услонская.

С 9.00 до 18.00 свет отключат в Советском районе по адресам: поселок Аки, улицы Волкова, Набережная, Овражная, Светлая, Транспортная, Трансформаторная, Утренняя; поселок Киндери, улицы Азатлык, Азина, Медовая, в это же время света не будет в домах №№14, 43, 45, 47 по улице Ново-Азинская.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

ИСТОЧНИК KP.RU