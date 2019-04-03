2019-04-03T10:19:57+03:00
Общество

Рустаму Минниханову в Нидерландах представили новые технологии продления жизни

Президент Татарстана побывал в Инновационном центре Philips Healthcare
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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Во вторник, 2 апреля, президент Татарстана Рустам Минниханов, находясь с рабочим визитом в Нидерландах, посетил Инновационный центр Philips Healthcare. Там главе республики представили новейшие разработки в области увеличения продолжительности жизни.

Известно, что для Рустама Минниханова была организована презентация деятельности Инновационного центра, в котором особое внимание уделяют исследованиям в части здорового образа жизни, увеличения продолжительности жизни, сбору информации о состоянии здоровья людей и обработке полученных сведений. После, стороны обсудили дальнейшие шаги в части реализации проектов в области здравоохранения.

- Рустам Минниханов предложил создать рабочую группу для детального обсуждения возникающих вопросов. Ожидается, что через месяц члены рабочей группы вернутся к обсуждению совместных проектов, - сообщает пресс-служба президента Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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