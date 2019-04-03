В Йошкар-Оле упавший сверху кирпич убил рабочего на стройке
Следователи СКР Марий Эл проводят доследственную проверку
По факту гибели рабочего проводится доследственная проверкаФото: Из материалов пресс-службы
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Трагедия произошла 2 апреля, во вторник, в 7.00 на стройке жилого дома на улице Чернякова в Йошкар-Оле. Все произошло на глазах многочисленных свидетелей. Погибший утром пришел на работу, и даже не успел переодеться и надеть защитную каску на голову. Упавший сверху кирпич на голову мужчины стал причиной тяжелой травмы головы, от которой он скончался на месте происшествия.
Как сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах, по данному факту в СУ СКР Марий Эл проводится доследственная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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