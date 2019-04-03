В Казани за вымогательство и похищение человека осудили пятерых мужчин

СЕГОДНЯ 09:31 2019-04-03T09:31:52+03:00

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Суд признал виновными 21-летнего Руслана Степанова, 23-летнего Михаила Мизина, 25-летнего Романа Короткевича, 21-летнего Артема Батманова и 22-летнего Артура Ганиева в совершении преступлений: "Вымогательстве, совершенное группой с применением насилия", "Умышленном повреждение чужого имущества" и "Похищение человека сговору, из корыстных побуждений".

Как было доказано в суде, осужденные являются участниками группировки "Светловские". Они вымогали деньги у 16-летнего подростка за выход из состава группировки. Сначала требовали 10 тысяч рублей, оно потом аппетит возрос до 150 тысяч рублей. В течение года молодого человека периодически ловили и избивали вымогая деньги. Не дождавшись полной суммы, они похитили потерпевшего у гаражей по улице 25 Октября. Избили, и незаконно перевозили с места на место, пока он не убежал и не обратился за помощью к прохожим.

Выяснилось,, что двое злоумышленников из хулиганских побуждений прокололи покрышки автомобиля «Опель Астра» по улице Ново-Светлая, причинив ему ущерб на сумму 10,5 тысяч рублей.

- Приговором суда злоумышленникам назначено наказание на срок от 7 до 9,5 лет лишения свободы, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU