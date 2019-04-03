2019-04-03T08:46:48+03:00
Происшествия

По факту отравления многодетной семьи угарным газом в Казани возбуждено уголовное дело

Об этом сообщили в СУ СКР Татарстана
Лика ИСАЕВА
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Семья отравилась угарным газомСемья отравилась угарным газомФото: Из материалов пресс-службы
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Следственный комитет Татарстана после доследственной проверки возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Причиной стало отравление многодетной семьи угарным газом.

Напомним, что 2 апреля медиками из частного дома на улице Зирекле в Советском районе Казани с признаками отравления угарным газом госпитализировали мужчину и женщину, а также четверых их детей 15-ти, 12-ти, шести и четырех лет.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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