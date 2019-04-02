2019-04-02T18:25:47+03:00
Происшествия

В Чувашии директор Дворца культуры забирала себе часть от премий своих подчиненных

Таким образом, за год она «заработала» более 50 тысяч рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
После возбуждения уголовного дела экс-руководитель возместила всем потерпевшим причиненный ущербПосле возбуждения уголовного дела экс-руководитель возместила всем потерпевшим причиненный ущербФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Директор шумерлинского ДК забирала часть премий своих подчиненных подозревается в превышении должностных полномочий. В частности, женщину подозревают в том, что на забирала себе часть от премий своих подчиненных. По информации следственного комитета Чувашии, на этом деле она «заработала» более 50 тысяч рублей.

- По версии следствия, с декабря 2017 по ноябрь 2018 года подозреваемая незаконно требовала от подчиненных работников передачи ей части выплачивавшихся им премий и выплат стимулирующего характера. Те, опасаясь негативных для себя последствий, были вынуждены исполнять указанные требования, а подозреваемая использовала полученные денежные средства по своему усмотрению, - сообщает пресс-служба следственного комитета республики.

Известно, что после возбуждения уголовного дела экс-руководитель возместила всем потерпевшим причиненный ущерб. Однако это не освобождает ее от ответственности. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани появятся трехъязычные школы
В Казани жители многоэтажки на улице Ямашева за два года переплатили за отопление порядка 3 миллионов рублей
Чувашия в пятерке лучших регионов по уровню открытости бюджетных данных, Татарстан - только 75-й
В Чувашии купят 17 лесопатрульных машин для тушения пожаров за 30,7 миллиона рублей
Начиная с апреля каждый первый вторник месяца вход в госмузеи и музеи-заповедники Татарстана будет бесплатный
"Поврежден, но не сломлен": Певец Элвин Грей выступил на концерте в Набережных Челнах со сломанной рукой
В Казани под мостом «Миллениум» создадут спецзону для самореализации городской молодежи
Половина татарстанских призывников будут служить в сухопутных войсках
В Марий Эл бездомный мужчина погиб под колесами поезда
В Татарстане парень и девушка вызвали в сауну проститутку, а та их обокрала
ВТБ увеличил выдачи ипотеки на 60%
Сити-менеджер Чебоксар поручил главам районов заняться брошенными в городе машинами
В Казани прогнозируют резкое ухудшение погоды
«Сердце актера остановилось незадолго до выхода на сцену»: скончался народный артист Марий Эл Виктор Гришин
В Чувашии на строительство четырех котельных выделят порядка 240 миллионов рублей
В этом году в Татарстане отремонтируют 933 многоквартирных дома
В Казани двое взрослых и четверо детей отравились угарным газом
Челнинец потребовал туркомпанию возместить 765 тысяч рублей за испорченный отдых в Дубае
В Чувашии мужчину за сексуальные игры с 5-летней девочкой посадили на 12 лет
Чебоксарец угрожал взорвать пятиэтажку вместе с жильцами
Ради продолжения Московского проспекта в Набережных Челнах изымут 31 участок
Госавтоинспекция Казани разыскивает водителя, который сбил 55-летнего мужчину и скрылся
В Ульяновске мужчина умер прямо в бассейне
3 апреля в четырех районах Казани отключат электричество
Казанцев испугали сирена, прозвучавшая над городом
В Чувашии неплательщика алиментов выдало его нервное поведение на остановке
В Йошкар-Оле мужчина сломал нос сотруднице полиции