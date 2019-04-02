В Чувашии директор Дворца культуры забирала себе часть от премий своих подчиненных

СЕГОДНЯ 18:25 2019-04-02T18:25:47+03:00

Таким образом, за год она «заработала» более 50 тысяч рублей

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Директор шумерлинского ДК забирала часть премий своих подчиненных подозревается в превышении должностных полномочий. В частности, женщину подозревают в том, что на забирала себе часть от премий своих подчиненных. По информации следственного комитета Чувашии, на этом деле она «заработала» более 50 тысяч рублей.

- По версии следствия, с декабря 2017 по ноябрь 2018 года подозреваемая незаконно требовала от подчиненных работников передачи ей части выплачивавшихся им премий и выплат стимулирующего характера. Те, опасаясь негативных для себя последствий, были вынуждены исполнять указанные требования, а подозреваемая использовала полученные денежные средства по своему усмотрению, - сообщает пресс-служба следственного комитета республики.

Известно, что после возбуждения уголовного дела экс-руководитель возместила всем потерпевшим причиненный ущерб. Однако это не освобождает ее от ответственности. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU