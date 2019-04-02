В Казани появятся трехъязычные школы

СЕГОДНЯ 19:25 2019-04-02T19:25:04+03:00

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В Казани появится уникальный образовательный комплекс с детскими садами, полилингвальной школой, интернатом для талантливых детей и учителей, а также загородным центром дополнительного образования в Арском районе Татарстана. Идея создания такой трехъязычной школы принадлежит Государственному Советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву.

Всего в республике планируют построить 6 полилингвальных комплексов – два в Казани, по одному в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге. Первый комплекс реализуют в Казани на базе школы №165.

Также строительство полилингвальной школы планируется в Ново-Савиновском районе. Там преподавание будет вестись на трех языках – русском, татарском и английском.

Открытие первой школы намечено на 1 сентября 2020 года, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU