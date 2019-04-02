В Казани появятся трехъязычные школы
В Казани появится уникальный образовательный комплекс с детскими садами, полилингвальной школой, интернатом для талантливых детей и учителей, а также загородным центром дополнительного образования в Арском районе Татарстана. Идея создания такой трехъязычной школы принадлежит Государственному Советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву.
Всего в республике планируют построить 6 полилингвальных комплексов – два в Казани, по одному в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге. Первый комплекс реализуют в Казани на базе школы №165.
Также строительство полилингвальной школы планируется в Ново-Савиновском районе. Там преподавание будет вестись на трех языках – русском, татарском и английском.
Открытие первой школы намечено на 1 сентября 2020 года, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU