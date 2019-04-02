В Казани жители многоэтажки на улице Ямашева за два года переплатили за отопление порядка 3 миллионов рублей
Прокуратура Ново-Савиновского района уже подала в суд на обслуживающее дом ТСЖ
Надзорное ведомство вынесло представление председателю ТСЖ с требованием провести перерасчет, однако он проигнорировал запросФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Стало известно, что с 2015 по 2017 годы жители дома №57 на улице Ямашева в Казани переплачивали за отопление. За эти два года излишки оплаты составили 2,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Ново-Савиновского района.
Надзорное ведомство вынесло представление председателю ТСЖ с требованием провести перерасчет, однако он проигнорировал запрос. За это руководитель был оштрафован на 2 тысячи рублей. Прокуратура уже направила иск на рассмотрение в районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU