В Казани жители многоэтажки на улице Ямашева за два года переплатили за отопление порядка 3 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:10 2019-04-02T18:10:58+03:00

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Стало известно, что с 2015 по 2017 годы жители дома №57 на улице Ямашева в Казани переплачивали за отопление. За эти два года излишки оплаты составили 2,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Ново-Савиновского района.

Надзорное ведомство вынесло представление председателю ТСЖ с требованием провести перерасчет, однако он проигнорировал запрос. За это руководитель был оштрафован на 2 тысячи рублей. Прокуратура уже направила иск на рассмотрение в районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU