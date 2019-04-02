Чувашия в пятерке лучших регионов по уровню открытости бюджетных данных, Татарстан - только 75-й

СЕГОДНЯ 17:50 2019-04-02T17:50:14+03:00

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Научно-исследовательский финансовый институт подвел итоги рейтинга субъектов России по уровню открытости бюджетных данных за прошлый год.

Так, среди 85 субъектов страны Чувашия расположилась на пятом месте и входит в группу регионов-лидеров с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных. По сравнению с результатами 2017 года республика улучшила свою позицию на две строчки. А среди регионов ПФО Чувашия сохранила 2 место, уступив Саратовской области.

Татарстан же оказался на 75 месте рейтинга и вошел в группу регионов с низким уровнем открытости бюджетных данных. В 2017 году республика была на 67 месте и еще входила в группу субъектов со средним уровнем открытости.

Ульяновская область заняла 31 строчку списка, а Марий Эл 81.

ИСТОЧНИК KP.RU