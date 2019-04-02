"Поврежден, но не сломлен": Певец Элвин Грей выступил на концерте в Набережных Челнах со сломанной рукой

СЕГОДНЯ 16:47 2019-04-02T16:47:09+03:00

Большинство его фанатов решили, что молодой человек решил так разыграть своих подписчиков в международный День дурака, но шутка затянулась

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В понедельник, 1 апреля, известный башкирский певец Элвин Грей выложил на своей официальной странице в Instagram фотографию из Набережных Челнов, куда он приехал с концертом в рамках своих гастролей. На снимке молодой человек демонстрирует свою левую руку в гипсе.

- Поврежден, но не сломлен. Улыбаемся и пашем дальше, - подписал фотографию исполнитель.

Большинство его фанатов решили, что молодой человек решил так разыграть своих подписчиков в международный День дурака. Однако спустя сутки праздник закончился, а гипс Элвин Грей не снял. Мало того, в своих сторис певец отметил, что это никакая не шутка, а самый настоящий перелом.

-Все подумали,что это розыгрыш. Нет, это на самом деле гипс.Завтра мне обещали его снять, и я надену бандаж. Впервые в жизни буду с гипсом прыгать на сцене, - сообщил Элвин Грей.

В татарстанском автограде певец пробудет до 7 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU