2019-04-02T16:47:09+03:00
Звезды

"Поврежден, но не сломлен": Певец Элвин Грей выступил на концерте в Набережных Челнах со сломанной рукой

Большинство его фанатов решили, что молодой человек решил так разыграть своих подписчиков в международный День дурака, но шутка затянулась
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: instagram.com/elvin_grey_musicФото: instagram.com/elvin_grey_music
Изменить размер текста:

В понедельник, 1 апреля, известный башкирский певец Элвин Грей выложил на своей официальной странице в Instagram фотографию из Набережных Челнов, куда он приехал с концертом в рамках своих гастролей. На снимке молодой человек демонстрирует свою левую руку в гипсе.

- Поврежден, но не сломлен. Улыбаемся и пашем дальше, - подписал фотографию исполнитель.

Большинство его фанатов решили, что молодой человек решил так разыграть своих подписчиков в международный День дурака. Однако спустя сутки праздник закончился, а гипс Элвин Грей не снял. Мало того, в своих сторис певец отметил, что это никакая не шутка, а самый настоящий перелом.

-Все подумали,что это розыгрыш. Нет, это на самом деле гипс.Завтра мне обещали его снять, и я надену бандаж. Впервые в жизни буду с гипсом прыгать на сцене, - сообщил Элвин Грей.

В татарстанском автограде певец пробудет до 7 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани появятся трехъязычные школы
В Чувашии директор Дворца культуры забирала себе часть от премий своих подчиненных
В Казани жители многоэтажки на улице Ямашева за два года переплатили за отопление порядка 3 миллионов рублей
Чувашия в пятерке лучших регионов по уровню открытости бюджетных данных, Татарстан - только 75-й
В Чувашии купят 17 лесопатрульных машин для тушения пожаров за 30,7 миллиона рублей
Начиная с апреля каждый первый вторник месяца вход в госмузеи и музеи-заповедники Татарстана будет бесплатный
В Казани под мостом «Миллениум» создадут спецзону для самореализации городской молодежи
Половина татарстанских призывников будут служить в сухопутных войсках
В Марий Эл бездомный мужчина погиб под колесами поезда
В Татарстане парень и девушка вызвали в сауну проститутку, а та их обокрала
ВТБ увеличил выдачи ипотеки на 60%
Сити-менеджер Чебоксар поручил главам районов заняться брошенными в городе машинами
В Казани прогнозируют резкое ухудшение погоды
«Сердце актера остановилось незадолго до выхода на сцену»: скончался народный артист Марий Эл Виктор Гришин
В Чувашии на строительство четырех котельных выделят порядка 240 миллионов рублей
В этом году в Татарстане отремонтируют 933 многоквартирных дома
В Казани двое взрослых и четверо детей отравились угарным газом
Челнинец потребовал туркомпанию возместить 765 тысяч рублей за испорченный отдых в Дубае
В Чувашии мужчину за сексуальные игры с 5-летней девочкой посадили на 12 лет
Чебоксарец угрожал взорвать пятиэтажку вместе с жильцами
Ради продолжения Московского проспекта в Набережных Челнах изымут 31 участок
Госавтоинспекция Казани разыскивает водителя, который сбил 55-летнего мужчину и скрылся
В Ульяновске мужчина умер прямо в бассейне
3 апреля в четырех районах Казани отключат электричество
Казанцев испугали сирена, прозвучавшая над городом
В Чувашии неплательщика алиментов выдало его нервное поведение на остановке
В Йошкар-Оле мужчина сломал нос сотруднице полиции