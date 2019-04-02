"Поврежден, но не сломлен": Певец Элвин Грей выступил на концерте в Набережных Челнах со сломанной рукой
В понедельник, 1 апреля, известный башкирский певец Элвин Грей выложил на своей официальной странице в Instagram фотографию из Набережных Челнов, куда он приехал с концертом в рамках своих гастролей. На снимке молодой человек демонстрирует свою левую руку в гипсе.
- Поврежден, но не сломлен. Улыбаемся и пашем дальше, - подписал фотографию исполнитель.
Большинство его фанатов решили, что молодой человек решил так разыграть своих подписчиков в международный День дурака. Однако спустя сутки праздник закончился, а гипс Элвин Грей не снял. Мало того, в своих сторис певец отметил, что это никакая не шутка, а самый настоящий перелом.
-Все подумали,что это розыгрыш. Нет, это на самом деле гипс.Завтра мне обещали его снять, и я надену бандаж. Впервые в жизни буду с гипсом прыгать на сцене, - сообщил Элвин Грей.
В татарстанском автограде певец пробудет до 7 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU