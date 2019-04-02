В Татарстане парень и девушка вызвали в сауну проститутку, а та их обокрала

СЕГОДНЯ 15:32 2019-04-02T15:32:00+03:00

Девушку уже ранее привлекали к ответственности за кражу у клиентов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Необычный случай произошел накануне в Набережных Челнах. 21-летний парень отдыхал в одной из городских саун вместе со своей подругой. В какой-то момент отдыхающим стало скучно вдвоем и они решили расширить компанию, вызвав девушку легкого поведения.

Причем, по данным "Челнинских известий", "ночную бабочку" пригласила именно отдыхавшая в сауне девушка. По вызову прибыла 34-летняя женщина. Все трое приятно провели время. Однако через некоторое время "гостья" исчезла, да не с пустыми руками. "Ночная бабочка" прихватила деньги. У парня она взяла 200 долларов, а у девушки прихватила 8 тысяч рублей.

Потерпевшие вызвали полицию. По данному факту возбудили уголовное дело. Злоумышленницу уже задержали. К слову, полицейские выяснили, что ранее ее уже привлекали к ответственности за кражи у клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU