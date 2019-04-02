Начиная с апреля каждый первый вторник месяца вход в госмузеи и музеи-заповедники Татарстана будет бесплатный

СЕГОДНЯ 17:14 2019-04-02T17:14:40+03:00

Так будет до конца этого года

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В рамках акции «Музейная весна Татарстан – 2019», начиная с апреля этого года, каждый первый вторник месяца вход в государственные музеи и музеи-заповедники республики будет бесплатным для всех посетителей. Действовать эта мера будет до конца года.

Также принято решение о введении в госмузеях и музеях-заповедниках семейного билета. Предполагается, что он будет действовать на одного родителя, сопровождающего до трех детей, так как для многодетных семей уже действует льготный тариф. В этом случае вход для детей будет бесплатным.

Ввести семейный билет планируют с мая этого года, в настоящее время механизм находится на стадии разработки, сообщили в пресс-службе министерства культуры Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU