В Казани прогнозируют резкое ухудшение погоды

СЕГОДНЯ 14:48 2019-04-02T14:48:25+03:00

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Не долго радовались наступлению действительно весенней погоды жители Казани. 2 апреля в столице Татарстана было ясно и солнечно, а температура воздуха сегодня достигала 7 градусов тепла.

Однако уже поздним вечером погода испортится. По данным синоптиков, с 22.00 2 апреля до 6.00 4 апреля прогнозируется северо-восточный ветер порывами до 15-20 м/с. Также возможна метель, на дорогах образуется гололедица.

Что касается температуры воздуха, то ночью она будет варьироваться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В некоторых районах Татарстана столбики термометров могут опуститься до 7 градусов ниже нуля. Днем температура будет стабильно в "плюсе" - от 2 до 7 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU