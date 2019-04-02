2019-04-02T14:48:25+03:00
Общество

В Казани прогнозируют резкое ухудшение погоды

Ветер поднимется до 20 м/с, а на дорогах возможна гололедица
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Ночью температура может опуститься до 7 градусов мороза.Ночью температура может опуститься до 7 градусов мороза.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Не долго радовались наступлению действительно весенней погоды жители Казани. 2 апреля в столице Татарстана было ясно и солнечно, а температура воздуха сегодня достигала 7 градусов тепла.

Однако уже поздним вечером погода испортится. По данным синоптиков, с 22.00 2 апреля до 6.00 4 апреля прогнозируется северо-восточный ветер порывами до 15-20 м/с. Также возможна метель, на дорогах образуется гололедица.

Что касается температуры воздуха, то ночью она будет варьироваться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В некоторых районах Татарстана столбики термометров могут опуститься до 7 градусов ниже нуля. Днем температура будет стабильно в "плюсе" - от 2 до 7 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Марий Эл бездомный мужчина погиб под колесами поезда
В Татарстане парень и девушка вызвали в сауну проститутку, а та их обокрала
ВТБ увеличил выдачи ипотеки на 60%
Сити-менеджер Чебоксар поручил главам районов заняться брошенными в городе машинами
«Сердце актера остановилось незадолго до выхода на сцену»: скончался народный артист Марий Эл Виктор Гришин
В Чувашии на строительство четырех котельных выделят порядка 240 миллионов рублей
В этом году в Татарстане отремонтируют 933 многоквартирных дома
В Казани двое взрослых и четверо детей отравились угарным газом
Челнинец потребовал туркомпанию возместить 765 тысяч рублей за испорченный отдых в Дубае
В Чувашии мужчину за сексуальные игры с 5-летней девочкой посадили на 12 лет
Чебоксарец угрожал взорвать пятиэтажку вместе с жильцами
Ради продолжения Московского проспекта в Набережных Челнах изымут 31 участок
Госавтоинспекция Казани разыскивает водителя, который сбил 55-летнего мужчину и скрылся
В Ульяновске мужчина умер прямо в бассейне
3 апреля в четырех районах Казани отключат электричество
Казанцев испугали сирена, прозвучавшая над городом
В Чувашии неплательщика алиментов выдало его нервное поведение на остановке
В Йошкар-Оле мужчина сломал нос сотруднице полиции