В Марий Эл бездомный мужчина погиб под колесами поезда
Трагедия произошла 1 апреля в поселке Куяр Медведевского района республики. Машинист проезжавшего через поселок пассажирского поезда примерно в 4.30 в понедельник, 1 апреля, заметил тело мужчины, лежащего между железнодорожными путями.
На место ЧП тут же отправили сотрудников правоохранительных органов, которые обнаружили останки мужчины.
В погибшем опознали местного жителя, который некоторое время назад стал бездомным.
По данному факту проводится доследственная проверка, которую курируют в Марийской транспортной прокуратуре. По версии следствия, машинист поезда не заметил спящего на путях мужчину.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»