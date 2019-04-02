В Марий Эл бездомный мужчина погиб под колесами поезда

СЕГОДНЯ 15:53 2019-04-02T15:53:17+03:00

Тело погибшего мужчины увидел машинист проезжавшего мимо пассажирского поезда Фото: Из материалов пресс-службы

Его тело обнаружили через несколько часов

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Трагедия произошла 1 апреля в поселке Куяр Медведевского района республики. Машинист проезжавшего через поселок пассажирского поезда примерно в 4.30 в понедельник, 1 апреля, заметил тело мужчины, лежащего между железнодорожными путями.

На место ЧП тут же отправили сотрудников правоохранительных органов, которые обнаружили останки мужчины.

В погибшем опознали местного жителя, который некоторое время назад стал бездомным.

По данному факту проводится доследственная проверка, которую курируют в Марийской транспортной прокуратуре. По версии следствия, машинист поезда не заметил спящего на путях мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU