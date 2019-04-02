2019-04-02T17:30:22+03:00
Экономика

В Чувашии купят 17 лесопатрульных машин для тушения пожаров за 30,7 миллиона рублей

Деньги будут выделены из республиканского бюджета
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Министерство природных ресурсов и экологии Чувашии приобретет 17 лесопатрульных машин для тушения пожаров за 30.7 миллионов рублей. Средства на это будут выделены из республиканского бюджета. Соответсвующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию в каждом автомобиле должно быть не менее 5 сидячих мест. Кроме того, требуется наличие в нем лебедки, съемной емкости для воды объемом не менее 500 литров, мотопомпа, тубус-смесителя, 5 твердых смачивателей, зажигательного аппарата, противопожарной установки высокого давления, бензопилы, 5 противопожарных ранцев «РП-18 Ермак», лесопожарнй ранцевой установки «Ангара» и 5 универсальных малогабаритных самоспасателей.

Машины будут использоваться для патрулирования, а также доставки людей и противопожарного оборудования к местам лесных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани появятся трехъязычные школы
В Чувашии директор Дворца культуры забирала себе часть от премий своих подчиненных
В Казани жители многоэтажки на улице Ямашева за два года переплатили за отопление порядка 3 миллионов рублей
Чувашия в пятерке лучших регионов по уровню открытости бюджетных данных, Татарстан - только 75-й
Начиная с апреля каждый первый вторник месяца вход в госмузеи и музеи-заповедники Татарстана будет бесплатный
"Поврежден, но не сломлен": Певец Элвин Грей выступил на концерте в Набережных Челнах со сломанной рукой
В Казани под мостом «Миллениум» создадут спецзону для самореализации городской молодежи
Половина татарстанских призывников будут служить в сухопутных войсках
В Марий Эл бездомный мужчина погиб под колесами поезда
В Татарстане парень и девушка вызвали в сауну проститутку, а та их обокрала
ВТБ увеличил выдачи ипотеки на 60%
Сити-менеджер Чебоксар поручил главам районов заняться брошенными в городе машинами
В Казани прогнозируют резкое ухудшение погоды
«Сердце актера остановилось незадолго до выхода на сцену»: скончался народный артист Марий Эл Виктор Гришин
В Чувашии на строительство четырех котельных выделят порядка 240 миллионов рублей
В этом году в Татарстане отремонтируют 933 многоквартирных дома
В Казани двое взрослых и четверо детей отравились угарным газом
Челнинец потребовал туркомпанию возместить 765 тысяч рублей за испорченный отдых в Дубае
В Чувашии мужчину за сексуальные игры с 5-летней девочкой посадили на 12 лет
Чебоксарец угрожал взорвать пятиэтажку вместе с жильцами
Ради продолжения Московского проспекта в Набережных Челнах изымут 31 участок
Госавтоинспекция Казани разыскивает водителя, который сбил 55-летнего мужчину и скрылся
В Ульяновске мужчина умер прямо в бассейне
3 апреля в четырех районах Казани отключат электричество
Казанцев испугали сирена, прозвучавшая над городом
В Чувашии неплательщика алиментов выдало его нервное поведение на остановке
В Йошкар-Оле мужчина сломал нос сотруднице полиции