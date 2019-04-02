В Чувашии купят 17 лесопатрульных машин для тушения пожаров за 30,7 миллиона рублей
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашии приобретет 17 лесопатрульных машин для тушения пожаров за 30.7 миллионов рублей. Средства на это будут выделены из республиканского бюджета. Соответсвующий тендер появился на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию в каждом автомобиле должно быть не менее 5 сидячих мест. Кроме того, требуется наличие в нем лебедки, съемной емкости для воды объемом не менее 500 литров, мотопомпа, тубус-смесителя, 5 твердых смачивателей, зажигательного аппарата, противопожарной установки высокого давления, бензопилы, 5 противопожарных ранцев «РП-18 Ермак», лесопожарнй ранцевой установки «Ангара» и 5 универсальных малогабаритных самоспасателей.
Машины будут использоваться для патрулирования, а также доставки людей и противопожарного оборудования к местам лесных пожаров.
ИСТОЧНИК KP.RU