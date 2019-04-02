Половина татарстанских призывников будут служить в сухопутных войсках

СЕГОДНЯ 16:09 2019-04-02T16:09:10+03:00

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Около 18 тысяч татарстанцев в возрасте от 18 до 27 лет подлежат весеннему призыву на военную службу. Из них на службу отправят более 3400 человек. 53% из них направят в сухопутные войска. Из Казани на службу отправят 660 человек.

Нововведением призывной кампании этого года стала возможность отсрочки службы для граждан, достигших 18-летнего возраста во время обучения в школе. Они смогут пройти службу после обучения по программам бакалавриата, специалитета, получения среднего профессионального образования, а также магистратуры. До этого такая возможность была только у тех, кому 18 лет исполняется после окончания школы.

Распределение призывников осуществят следующим образом: в сухопутные войска отправится 53% призывников от задания, в воздушно-космические силы – 9%, в военно-морской флот, ракетные войска стратегического значения и в воздушно-десантные войска и части специального назначения – по 8%, в войска Нацгвардии – 6%, в главное управление Министерства обороны 2% и в другие подразделения – 6%.

Отправки призывников со сборного пункта начнутся 22 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU